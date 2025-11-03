Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Arapgir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:54 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:54
        Malatya'da traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Malatya'nın Arapgir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 44 AFC 484 plakalı otomobil, Kılıçlı Mahallesi'nde, E.Ş. yönetimindeki 44 HA 178 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile K.A, B.A. ve Aziz Akgül (6) ambulanslarla Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Aziz Akgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

