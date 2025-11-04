Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da uçurumdan yuvarlanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde uçurumdan yuvarlanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 21:27 Güncelleme: 04.11.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da uçurumdan yuvarlanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde uçurumdan yuvarlanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Gövdeli Mahallesi'nde ormanlık alanda ağaç kesimi sırasında dengesini kaybeden 48 yaşındaki Y.S. uçurumdan yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Y.S'nin durumunun ağır olduğunu tespit eden sağlık ekipleri, erken müdahale amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ambulans helikopter talep etti.

        Sağlık ekiplerince dağlık alandan alınan Y.S, ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Karapınar Küme Evleri Bölgesi'nde ağaç kesimi sırasında Y.S'nin uçurumdan yuvarlandığını kaydetti.

        Y.S'nin sağlık ekipleri tarafından alandan alınarak ambulans helikopterle hastaneye sevk edildiğini bildiren Yavuz, Y.S'ye geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Komisyonu raporuna tepki
        Avrupa Komisyonu raporuna tepki
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        AYM Başkanı Özkaya: 2012'den beri yapılan bireysel başvuru sayısı 703 bin 3...
        AYM Başkanı Özkaya: 2012'den beri yapılan bireysel başvuru sayısı 703 bin 3...
        11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor
        11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor
        Kendini polis olarak tanıtıp dolandıran şüpheli yakalandı
        Kendini polis olarak tanıtıp dolandıran şüpheli yakalandı
        Malatya'da kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı
        Malatya'da kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı
        Darende'de "Yerli Patates Tohum Şenliği" düzenlendi
        Darende'de "Yerli Patates Tohum Şenliği" düzenlendi
        AYM Başkanı Özkaya, İnönü Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuş...
        AYM Başkanı Özkaya, İnönü Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuş...