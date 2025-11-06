Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da kalbinde tümör bulunan hasta 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

        Malatya'da kalbinde tümör tespit edilen 70 yaşındaki Mustafa Deveci, 5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 10:15 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da kalbinde tümör bulunan hasta 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya’da kalbinde tümör tespit edilen 70 yaşındaki Mustafa Deveci, 5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre Deveci, bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu.

        Tetkiklerini yapan hekimler, hastanın kalbinde iyi huylu tümör ve üç ana damarında tıkanıklık bulunduğunu tespit etti.

        Deveci'yi ameliyata alan cerrahlar, 5 saatlik operasyonla hastanın kalbindeki tümörü çıkardı ve damar tıkanıklığını giderdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, cerrahinin iki aşamada planlandığını ve gerçekleştirildiğini belirtti.

        Başarılı bir operasyon yaptıklarını aktaran Katrancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Birinci aşamada kalp tümörünün çıkarılması planlandı. Öncelikle kalbi durdurarak hastayı kalp-akciğer makinesine bağladık. Sol kulakçığa ulaşıp tümörü, kalbin hassas duvarına zarar vermeden tamamen çıkardık. Böylece olası pıhtı kaynağını ortadan kaldırdık. Tümörün alınmasının ardından hastanın tıkalı üç koroner damarına başarılı bir şekilde bypass greftleri yerleştirdik. Böylece kalbin kan akışı yeniden sağlandı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından hasta kısa sürede yoğun bakımdan servise alındı ve iyileşme süreci sorunsuz ilerledi."

        Deveci de ameliyatı gerçekleştiren cerrahlara teşekkür ederek, "Bu benim için kalbimin yeniden doğuşu oldu." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız

        Benzer Haberler

        Doğanşehir'de yol ve köprü inşaatları sürüyor
        Doğanşehir'de yol ve köprü inşaatları sürüyor
        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, 88 yaşında okuma yazma öğrenen Genç'i ağırladı
        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, 88 yaşında okuma yazma öğrenen Genç'i ağırladı
        Malatya'da düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı
        Malatya'da düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı
        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç, kitap fuarının onur k...
        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç, kitap fuarının onur k...
        Malatya'da lise öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Malatya'da lise öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Tohma Kanyonu sonbaharda renk cümbüşüne büründü
        Tohma Kanyonu sonbaharda renk cümbüşüne büründü