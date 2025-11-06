Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutları ve iş yerlerinde sona yaklaşıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, depremzedeler için yapılan 1017 konut ve 40 iş yerinin yapımında sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutları ve iş yerlerinde sona yaklaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, depremzedeler için yapılan 1017 konut ve 40 iş yerinin yapımında sona yaklaşıldı.

        Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Taştepe Mahallesi'ndeki rezerv alanda yapımı süren afet konutları ve iş yerlerinde son aşamaya gelindi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bölgenin modern bir yaşam alanına dönüştüğünü belirtti.

        Bölgede çalışmaların sürdüğünü aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

        "Kısa sürede büyük bir değişim yaşandı. Taştepe artık Malatya'nın yeni cazibe merkezlerinden biri haline geliyor. 1017 konut, 40 dükkan ve 1 fırından oluşan projede çalışmaların son aşamaya geldi. Ocak ayı itibarıyla hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşacak. Artık teslim sürecine yaklaştık. 10 ay gibi kısa bir sürede inşaatlar büyük oranda tamamlandı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Kalbinde tümör ve 3 ana damar tıkanıklığı tespit edilen hasta ameliyatla sa...
        Kalbinde tümör ve 3 ana damar tıkanıklığı tespit edilen hasta ameliyatla sa...
        Malatya'da kalbinde tümör bulunan hasta 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavu...
        Malatya'da kalbinde tümör bulunan hasta 5 saatlik ameliyatla sağlığına kavu...
        Doğanşehir'de yol ve köprü inşaatları sürüyor
        Doğanşehir'de yol ve köprü inşaatları sürüyor
        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, 88 yaşında okuma yazma öğrenen Genç'i ağırladı
        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, 88 yaşında okuma yazma öğrenen Genç'i ağırladı
        Malatya'da düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı
        Malatya'da düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı
        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç, kitap fuarının onur k...
        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç, kitap fuarının onur k...