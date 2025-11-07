Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:35 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:35
        Malatya'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
        Malatya'nın Pütürge ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

        F.G'nin kullandığı 44 BL 251 plakalı minibüs, Taşbaşı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.A. ve M.Ö. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

