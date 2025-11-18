Doğanşehir'de rögar yüklü tır devrildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde rögar yüklü tır devrildi.
A.A. yönetimindeki 54 KV 737 plakalı beton rögar yüklü tır, Adıyaman-Malatya kara yolu Sürgü Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza nedeniyle kapanan kara yolunu açma çalışmaları sürüyor.
