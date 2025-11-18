Doğanşehir Belediyespor 12 yaş altı futbol takımı şampiyon oldu
Yeşiltepe Stadı'ndaki final maçında Doğanşehir Belediyespor ile Adafı Kartalspor karşılaştı.
Adafı Kartalspor'u 7-1 yenen Doğanşehir Belediyespor, 2025-2026 sezonunda şampiyon oldu.
Karşılaşmayı, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediyespor Onursal Başkanı Cengiz Özdemir, kulüp başkanı Utku Doğan da izledi.
