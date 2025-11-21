Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Depremlerden etkilenen Malatya'nın çehresi alt ve üstyapı yatırımlarıyla değişiyor

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın çehresi, afetin ardından başlayan ve hemen hemen her alanda süren çalışmalarla değişiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:13 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerden etkilenen Malatya'nın çehresi alt ve üstyapı yatırımlarıyla değişiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın çehresi, afetin ardından başlayan ve hemen hemen her alanda süren çalışmalarla değişiyor.

        Kentte altyapıdan üstyapıya, eğitimden kültürel varlıkların restore edilmesine, barınmadan sosyal alanlara kadar birçok alanda eş zamanlı çalışma yürütülüyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda çalışmaların sürdüğü kentte, ev ve iş yerlerini kaybeden depremzedeler için 103 bin 494 konut inşa ediliyor.

        Bugüne kadar yapımı tamamlanan 53 bin 927 konut, 3 bin 960 iş yeri ve 10 bin 406 köy evi afetzedelere teslim edildi.

        Yıl sonuna kadar hak sahibi afetzedelerin tamamının kalıcı konutlarına yerleştirilmesi planlanıyor.

        - Üstyapı çalışmaları

        Bir taraftan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen deprem konutlarının inşası sürerken bir taraftan da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 69 rezerv alanda konut ve iş yeri yapılıyor.

        Depremlerde hasar gören ve yıkılan kent merkezindeki Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı da yeniden ayağa kaldırılıyor.

        Ağır hasar alan ve yıkılan Söğütlü Camisi'nin yeniden inşası sürerken tarihi Yeni Cami'nin ise restorasyonu devam ediyor.

        Kent merkezinde ağır hasar alan ve yapımı tamamlanan Malatya Valiliğinin yanı sıra Malatya Adliye Sarayı, Bölge Adliye Mahkemesi, öğretmenevi, alışveriş merkezleri ve otel gibi alanların da inşası sürüyor.

        Kentteki okullarda ise deprem öncesi 6 bin 177 olan derslik sayısının hayırseverlerin de desteğiyle 7 bin 704'e çıkarılması öngörülüyor.

        - Altyapı çalışmaları

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından da kentin altyapısı neredeyse baştan aşağı yenileniyor.

        Kentte 1118 kilometre içme suyu ve atık su gider borusu yenilenirken 197 yeni içme suyu deposu inşa edildi.

        Kent merkezi ve ilçelerinde 8 bin 694 köy tipi afet konutu için 285 kilometre alanda 69 su deposu yerleştirildi.

        Belediye ekiplerince 941 su deposunda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da gerçekleştirildi.

        Malatya'da 28 bin 289 bağımsız bölüm inşasının sürdüğü İkizce bölgesinde ulaşımın rahat sağlanması amacıyla Malatya-Ankara kara yolu üzerinde yapılan kavşak çalışması da tamamlandı.

        İkizce Deprem Konutları'ndaki atık suların arıtılarak tarımsal sulamada değerlendirilmesi için İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de inşa ediliyor.

        - "Şehrimizin her bir noktasında gayretle çalışıyoruz"

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, afetzedeleri ev ve işyerlerine kavuşturmak için sürekli çalıştıklarını söyledi.

        Devletin her alanda büyük çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

        "Şehrimizin her bir noktasında gayretle çalışıyoruz. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum, İçişleri Bakanı'mız Ali Yerlikaya, TOKİ'miz, Emlak Konutumuz, kısacası her birimiz Malatya'yı yeniden imar ve inşa etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle muhteşem bir hikaye yazıyoruz. Böylesine, büyük meydan okuma ve sınamalar karşısında gösterdiğimiz direnç, dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde sorun çözme becerimiz de aslında milletimizin her bir ferdinin onur ve gurur duyacağı bir yaklaşım olduğunu da paylaşmak istiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama

        Benzer Haberler

        NEWTON Gezici Bilim Atölyesi Malatya'da öğrencilerle buluştu
        NEWTON Gezici Bilim Atölyesi Malatya'da öğrencilerle buluştu
        Zirai donun vurduğu coğrafi işaretli Malatya kayısısında hedef 300 milyon d...
        Zirai donun vurduğu coğrafi işaretli Malatya kayısısında hedef 300 milyon d...
        Malatya'da 2 bin 700 öğrenciye uçuş simülasyonu eğitimi verilecek
        Malatya'da 2 bin 700 öğrenciye uçuş simülasyonu eğitimi verilecek
        Malatya'da sis etkili oldu
        Malatya'da sis etkili oldu
        Malatya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Malatya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Malatya'da kontrolden çıkan tır istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
        Malatya'da kontrolden çıkan tır istinat duvarına çarptı: 1 yaralı