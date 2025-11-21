Depremlerden etkilenen Malatya'nın çehresi alt ve üstyapı yatırımlarıyla değişiyor

OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın çehresi, afetin ardından başlayan ve hemen hemen her alanda süren çalışmalarla değişiyor.

Kentte altyapıdan üstyapıya, eğitimden kültürel varlıkların restore edilmesine, barınmadan sosyal alanlara kadar birçok alanda eş zamanlı çalışma yürütülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda çalışmaların sürdüğü kentte, ev ve iş yerlerini kaybeden depremzedeler için 103 bin 494 konut inşa ediliyor.

Bugüne kadar yapımı tamamlanan 53 bin 927 konut, 3 bin 960 iş yeri ve 10 bin 406 köy evi afetzedelere teslim edildi.

Yıl sonuna kadar hak sahibi afetzedelerin tamamının kalıcı konutlarına yerleştirilmesi planlanıyor.

- Üstyapı çalışmaları

Bir taraftan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen deprem konutlarının inşası sürerken bir taraftan da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 69 rezerv alanda konut ve iş yeri yapılıyor.

Depremlerde hasar gören ve yıkılan kent merkezindeki Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı da yeniden ayağa kaldırılıyor. Ağır hasar alan ve yıkılan Söğütlü Camisi'nin yeniden inşası sürerken tarihi Yeni Cami'nin ise restorasyonu devam ediyor. Kent merkezinde ağır hasar alan ve yapımı tamamlanan Malatya Valiliğinin yanı sıra Malatya Adliye Sarayı, Bölge Adliye Mahkemesi, öğretmenevi, alışveriş merkezleri ve otel gibi alanların da inşası sürüyor. Kentteki okullarda ise deprem öncesi 6 bin 177 olan derslik sayısının hayırseverlerin de desteğiyle 7 bin 704'e çıkarılması öngörülüyor. - Altyapı çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından da kentin altyapısı neredeyse baştan aşağı yenileniyor. Kentte 1118 kilometre içme suyu ve atık su gider borusu yenilenirken 197 yeni içme suyu deposu inşa edildi. Kent merkezi ve ilçelerinde 8 bin 694 köy tipi afet konutu için 285 kilometre alanda 69 su deposu yerleştirildi.