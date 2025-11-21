Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Depremlerden etkilenen Malatya'da 68 yeni okulun yapımı tamamlandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da 68 yeni okulun yapımı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:13 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerden etkilenen Malatya'da 68 yeni okulun yapımı tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da 68 yeni okulun yapımı tamamlandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, depremlerden sonra eğitim altyapısının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Bu kapsamda 2 bin 250 derslikli 144 okulun planlandığı, bunlardan 68'inin geçici kabulünün tamamlandığı, 76'sının ise inşaat ve ihale sürecinin devam ettiği belirtildi.

        Depremlerde hasar gören 381 okulda ise onarım çalışmasının yapıldığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Valisi Seddar Yavuz, öğrencilerin daha modern okullarda eğitim görmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Depremlerden sonra gerek devlet, gerekse devlet hayırsever işbirliğiyle yeni okullarımızı ilimize kazandırdık." bilgisini verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'na ilişkin davada k...
        Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'na ilişkin davada k...
        PFDK'dan Yeşilyurtspor'a bahis cezası
        PFDK'dan Yeşilyurtspor'a bahis cezası
        Battalgazi Devlet Hastanesi'nde "pembe kod" tatbikatı
        Battalgazi Devlet Hastanesi'nde "pembe kod" tatbikatı
        Fırat EDAŞ, Battalgazi'de 22 milyon TL'lik yatırımı hayata geçiriyor
        Fırat EDAŞ, Battalgazi'de 22 milyon TL'lik yatırımı hayata geçiriyor
        Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nde 2. Etap temeli atıldı
        Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nde 2. Etap temeli atıldı
        "Havlucu Memed Anlatıyor" tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü
        "Havlucu Memed Anlatıyor" tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü