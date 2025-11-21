Depremlerden etkilenen Malatya'da 68 yeni okulun yapımı tamamlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Valisi Seddar Yavuz, öğrencilerin daha modern okullarda eğitim görmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Depremlerden sonra gerek devlet, gerekse devlet hayırsever işbirliğiyle yeni okullarımızı ilimize kazandırdık." bilgisini verdi.

Bu kapsamda 2 bin 250 derslikli 144 okulun planlandığı, bunlardan 68'inin geçici kabulünün tamamlandığı, 76'sının ise inşaat ve ihale sürecinin devam ettiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerden sonra eğitim altyapısının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

