Malatya'da havalandırma boşluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Malatya'da bir evin havalandırma boşluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.
Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi Kırkgöz Caddesi'ndeki bir evin havalandırma boşluğuna kedi düştü.
Kedi sesini duyan ev sahipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, duvarı deldi ve havalandırma boşluğunda sıkışan kediyi kurtardı.
