        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da havalandırma boşluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

        Malatya'da bir evin havalandırma boşluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:24 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:24
        Malatya'da havalandırma boşluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Malatya'da bir evin havalandırma boşluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

        Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi Kırkgöz Caddesi'ndeki bir evin havalandırma boşluğuna kedi düştü.

        Kedi sesini duyan ev sahipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, duvarı deldi ve havalandırma boşluğunda sıkışan kediyi kurtardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

