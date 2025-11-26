Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da çeşitli suçlara karışan 31 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen yağma, kumar ve tefecilik operasyonunda 31 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 21:15 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:15
        Malatya'da düzenlenen yağma, kumar ve tefecilik operasyonunda 31 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "yağma", "tefecilik" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda, ev, iş yeri ve 15 araçta yapılan aramada, 17 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 1 havalı tabanca, 608 fişek, 35 bin dolar, 7 bin avro, 1 milyon lira, 5 milyon lira değerinde ziynet eşya, çek, senet, bir miktar uyuşturucu ve dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan operasyonda yakalanan ve kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

