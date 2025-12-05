Malatya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Malatya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep Karayiğit, maktul Nuran Karayiğit'in yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları katıldı.
Savcılık, mütalaasında, eylemin kasten gerçekleştiğini belirterek, sanığın "kadın eşe karşı tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Sanık Karayiğit, eşini öldürme kastının olmadığını iddia ederek tahliyesini istedi.
Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma için süre talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Şubat 2026'ya erteledi.
Yeşilyurt ilçesinde 24 Eylül 2024'te Nuran Karayiğit, otomobilde çıkan tartışmada boşanma aşamasında olduğu eşi Recep Karayiğit'in silahla ateş açması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
