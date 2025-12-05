Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Malatya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:53 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep Karayiğit, maktul Nuran Karayiğit'in yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları katıldı.

        Savcılık, mütalaasında, eylemin kasten gerçekleştiğini belirterek, sanığın "kadın eşe karşı tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Sanık Karayiğit, eşini öldürme kastının olmadığını iddia ederek tahliyesini istedi.

        Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma için süre talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Şubat 2026'ya erteledi.

        Yeşilyurt ilçesinde 24 Eylül 2024'te Nuran Karayiğit, otomobilde çıkan tartışmada boşanma aşamasında olduğu eşi Recep Karayiğit'in silahla ateş açması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da kamyonet ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı
        Malatya'da kamyonet ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı
        Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Malatya'da 70 milyon TL'lik beton santrali hizmete açıldı
        Malatya'da 70 milyon TL'lik beton santrali hizmete açıldı
        Malatyalı ayakkabı ustası 40 yıllık mesleğini konteynerde sürdürüyor
        Malatyalı ayakkabı ustası 40 yıllık mesleğini konteynerde sürdürüyor
        Yarım asırdır ağaçlara şekil veriyor
        Yarım asırdır ağaçlara şekil veriyor
        Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
        Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi