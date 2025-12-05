Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki takip neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 1370 sentetik ecza hap, 7,31 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
