        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 22:59 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:59
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki takip neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda 1370 sentetik ecza hap, 7,31 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

