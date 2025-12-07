Habertürk
        Malatya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Malatya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Malatya'nınDoğanşehir ilçesinde lastiği patladıktan sonra devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 07.12.2025 - 11:31 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:31
        Malatya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Malatya'nınDoğanşehir ilçesinde lastiği patladıktan sonra devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Y.K. idaresindeki 66 ABT 739 plakalı otomobil, Karanlıkdere Mahallesi'nde, lastiği patladıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ile E.K, H.K. ve G.K, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

