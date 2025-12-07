Malatya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Malatya'nınDoğanşehir ilçesinde lastiği patladıktan sonra devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Malatya'nınDoğanşehir ilçesinde lastiği patladıktan sonra devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Y.K. idaresindeki 66 ABT 739 plakalı otomobil, Karanlıkdere Mahallesi'nde, lastiği patladıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile E.K, H.K. ve G.K, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.