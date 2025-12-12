Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 167 gram kokain, tarihi eser olduğu değerlendirilen 116 sikke ele geçirdi, şüpheli Y.E.Y'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

