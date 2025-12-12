Habertürk
Habertürk
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 12.12.2025 - 20:58 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:58
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 167 gram kokain, tarihi eser olduğu değerlendirilen 116 sikke ele geçirdi, şüpheli Y.E.Y'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

