Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:00 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile doğa fotoğrafçıları, kış aylarının başlamasıyla birlikte yaban hayvanlarının yem bulmakta zorlanması üzerine harekete geçti.

        Ekipler, Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nden başlayarak çeşitli alanlara kabuklu fıstık, ceviz ve bulgur gibi tuzsuz ve işlenmemiş gıdaları ağaç kovukları ve doğal yaşam alanlarına bıraktı.

        Doğa fotoğrafçısı Salih Kayhan, zirai don sonrası yaban hayvanlarının yem bulmakta zorluk yaşadığını söyledi.

        Belirli bölgelere yem bıraktıklarını anlatan Kayhan, şöyle konuştu:

        "Bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle ağaçların çoğu yandı ve meyve vermedi. Bu durum doğadaki hayvanların yiyecek bulmasını zorlaştırdı. Bizler de bu soğuk günlerde doğada yaşayan canlılar için yiyecek bıraktık. Güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Suat Er, yaklaşık 15 gün önce de yemleme yaptıklarını belirterek, çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Yaşlı bakım merkezindeki dehşette sıcak gelişme!
        Yaşlı bakım merkezindeki dehşette sıcak gelişme!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları dikkati çekti
        Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları dikkati çekti
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Malatya'da kuru kayısıda 11 ayda 275 milyon dolar gelir elde edildi
        Malatya'da kuru kayısıda 11 ayda 275 milyon dolar gelir elde edildi
        Başkan Ulutaş'tan kırsal mahallelerde saha incelemesi
        Başkan Ulutaş'tan kırsal mahallelerde saha incelemesi
        Malatya'da inşaat sektörünün sorunları 7. Çalıştay'da konuşuldu
        Malatya'da inşaat sektörünün sorunları 7. Çalıştay'da konuşuldu
        Savunma sanayiinde Malatya için güçlü iş birliği adımı: ULUSKON Ankara'da t...
        Savunma sanayiinde Malatya için güçlü iş birliği adımı: ULUSKON Ankara'da t...
        Malatya için Ankara'da önemli görüşme
        Malatya için Ankara'da önemli görüşme
        PFDK'dan Malatya Yeşilyurtspor'a top toplayıcı cezası
        PFDK'dan Malatya Yeşilyurtspor'a top toplayıcı cezası