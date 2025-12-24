Malatya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanık hakim karşısında
Malatya'da boşanma aşamasındaki karısı Selda Kaya'yı silahla vurarak öldüren, tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.
Malatya'da boşanma aşamasındaki karısı Selda Kaya'yı silahla vurarak öldüren, tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.
Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gazi Kaya, maktul Selda Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan Gazi Kaya, eşiyle tesadüfen karşılaştığını, korkutmak amacıyla ateş açtığını belirterek beraatını talep etti.
Savcılık sanık hakkında hazırladığı iddianamede "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Şubat 2026'ya erteledi.
- Olay
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Selda Kaya boşanma aşamasındaki eşi Gazi Kaya tarafından 21 Temmuz 2025'te silahla vurulmuş, kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.