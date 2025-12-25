MTÜ'nün "İklim Değişikliğine Karşı Akıllı Tarım Uygulamaları Projesi"ne AB'den destek

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin (MTÜ) "İklim Değişikliğine Karşı Akıllı Tarım Uygulamaları Projesi" Avrupa Birliği'nden (AB) destek aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında destek verilecek proje için MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Program Başkanı Doç. Dr. İsmail Raci Bayer tarafından rektörlük binasında protokol imzalandı.

Doç. Dr. Ekrem Akbulut koordinasyonunda hayata geçirilecek projeyle, don, kuraklık ve düzensiz yağışlar gibi iklim kaynaklı risklerin etkilediği Malatya tarımında, kayısı üretimi başta olmak üzere, akıllı tarım uygulamaları ve sürdürülebilir dijital çözümler aracılığıyla yerel uyum, direnç ve azaltım kapasitesinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Toplam bütçesi 716 bin 850 avro olan projeyle, akıllı tarım çözümlerinin yaygınlaştırılmasıyla birlikte, tarımsal üretimde iklim değişikliğine uyum ve etkilerin azaltımı alanlarında sonuçlar elde edilmesi planlanıyor.