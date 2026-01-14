Malatya'nın 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Malatya'nın Pütürge ve Arapgir ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Pütürge ve Arapgir ilçelerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. İki ilçede kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

