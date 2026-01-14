Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:15 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir lokantada A.A, M.E.A. ve A.A. ile F.H. ve İ.Ş. arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada A.A, M.E.A, F.H. ve İ.Ş. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İ.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


        Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakaladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?

        Benzer Haberler

        Malatya'nın 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
        Malatya'nın 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
        Malatya'da 66 mahallede yollar ulaşıma açıldı
        Malatya'da 66 mahallede yollar ulaşıma açıldı
        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan sağlık ekipleri kurtarıldı
        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan sağlık ekipleri kurtarıldı
        Yolu kapalı mahallede hastalanan bebek, helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Yolu kapalı mahallede hastalanan bebek, helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan hasta bebek ambulans helikopterle has...
        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan hasta bebek ambulans helikopterle has...
        Malatya'da iş yerinde silahlı kavga: 4 yaralı
        Malatya'da iş yerinde silahlı kavga: 4 yaralı