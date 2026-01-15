Habertürk
        Malatya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

        Malatya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

        Malatya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
        Malatya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.


        Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde iş yerini açmaya giden esnaf, duvara çarpan bir araç gördü.

        Araç içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrollerde, araç sürücüsü İlhan Yıldırım'ın (51) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Yıldırım'ın kullandığı aracın kaldırıma çıkmasının ardından iş yerine çarpması yer alıyor.

        Öte yandan, ilk belirlemelere göre Yıldırım'ın seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

