        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da kar yağışı nedeniyle motosiklet trafiği yasaklandı

        Malatya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Giriş: 19.01.2026 - 11:30 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:30
        Malatya'da kar yağışı nedeniyle motosiklet trafiği yasaklandı
        Malatya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kent genelinde devam eden kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

        Belediye ekipleri, vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam ediyor.

        Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletlerin bugün trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, 19 Ocak 2026 Pazartesi, il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, bir gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecektir. Şehirler arası ve şehir içi ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yeteri sayıda personel ve ekip görevlendirilmiştir."






