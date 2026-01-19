Habertürk
Habertürk
        Malatya'daki Sürgü Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

        Malatya'daki Sürgü Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk havanın etkisiyle Sürgü Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:46 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:46
        Malatya'daki Sürgü Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk havanın etkisiyle Sürgü Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

        İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı gölet ve akarsular buz tuttu.

        Yağışların ardından beyaza bürünen Sürgü Barajı'nın yüzeyi de buz tabakasıyla kaplandı.

        Sürgü Barajı'ndaki kış manzarası dron ile görüntülendi.

        Vatandaşlardan Erdem Tüzün, barajdaki yüzeysel buzlanmanın güzel görüntü oluşturduğunu söyledi.

        Bölgede soğuk havanın etkisini artırdığını dile getiren Tüzün, "Sürgü Barajı'nda bir doğa olayına denk geldik. Barajın tamamen buz tuttuğunu ve buzlarla kaplandığını gördük. Herkesi, bu muazzam doğa olayını yerinde görmeye bekliyoruz." dedi.

