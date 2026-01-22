Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen Yazıhan Belediye Başkanı'na destek ziyareti:

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'e destek ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:11 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen Yazıhan Belediye Başkanı'na destek ziyareti:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'e destek ziyaretinde bulundu.

        Göçer'i belediyede ziyaret eden Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'de kendilerini ev sahibi olarak gördüklerini söyledi.

        Partilerine zarar vermemek için az konuştuklarını, Göçer'in ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin doğru olmadığını dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

        "Tam da Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç duyduğu bir ortamda CHP yöneticilerinin bu tutumu, bu davranışları gerçekten bizi şaşırtıyor. Ellerinde de var bir iki tane kirli medyaları, o kirli medyalarıyla onlarca iftira attılar. 42 yıllık CHP'liyim. Bizi itirafçı, iftiracı ve çetelere hedef haline getirdiler. Hiçbir çetenin kudreti bize yetmez. Ömrümüz çetelerle mücadele ederek geçti. Biz kimden korkarız? Babaevine bir ateş düşmüş, bu ateşi nasıl söndürebiliriz diye uğraşırken, ellerindeki o kirli medyayla, parayla tutmuş oldukları trollerle sözde bizi esir alacaklar. Hiçbir güç bizi esir alamaz."

        Tekin, siyasi partilerin anayasasının kendi tüzüğü olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:


        "Tüzük hangi hallerde partiden atar? Bir yüz kızartıcı suç, iki yolsuzluk yaparsanız. Bütün bu yolsuzluklara bulaşmış ismini zikrettiğim insanlar atılmayıp bunlar atılıyorsa bunu da kamuoyunun takdirine sunmak istiyorum. Hiçbir arkadaşımızı atılmış kabul etmiyorum çünkü hukuken mümkün değil, bugüne kadar bu gerekçelerle Aziz İhsan'ları, Ertan Yıldız'ları eleştirdiği için partiden atılan her arkadaşımızın güvencesi biziz. Hiç kimse merak etmesin. Sevgili Başkanımı bütün Türkiye tanıdı, çok da sevdi. Türkiye'nin birçok ilinden selamlarını, saygılarını gönderdiler. Başkanımız yalnız değildir. CHP, kendi temiz mazisine kavuşacaktır."


        Yazıhan Belediye Başkanı Göçer ise destek ziyaretinde bulunan Gürsel Tekin ve ekibine teşekkür etti.

        Yazıhan halkının iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımadıklarını belirten Göçer, "CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş bir partidir. Demokrasiyi Türkiye'ye getiren partidir ama geldiğimiz noktada partiyi aracı olarak kullanıp zenginleşen ve menfaatine kullanan insanlar var." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"

        Benzer Haberler

        Malatya'da kar ve sis etkili oluyor
        Malatya'da kar ve sis etkili oluyor
        Malatya'daki Sancak Apartmanı davasında 5 sanığa hapis cezası
        Malatya'daki Sancak Apartmanı davasında 5 sanığa hapis cezası
        Battalgazi'de market denetimleri sürüyor
        Battalgazi'de market denetimleri sürüyor
        Yeşilyurt Belediyesi personelinden Kızılay'a anlamlı destek
        Yeşilyurt Belediyesi personelinden Kızılay'a anlamlı destek
        Başkan Er, MİAD yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi
        Başkan Er, MİAD yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi
        Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına il...
        Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına il...