Malatya'da kar etkili oluyor

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Ana arterler ve kavşaklarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücüleri uyarıyor. Öte yandan, belediye ekipleri, vatandaşların sık kullandığı cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.

