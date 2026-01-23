Malatya'da kar nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine jandarma yardım etti.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine jandarma yardım etti.
Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine yardım etti. Kış lastiği ve zincir takmalarına rağmen yolda kalan bazı araçlar, jandarma ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.
Jandarma ekipleri, ilçenin ana arterlere ile kavşaklarda da trafik güvenliği için tedbir aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.