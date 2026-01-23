Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da kar nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine jandarma yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:16 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da kar nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine jandarma yardım etti.

        Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine yardım etti. Kış lastiği ve zincir takmalarına rağmen yolda kalan bazı araçlar, jandarma ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

        Jandarma ekipleri, ilçenin ana arterlere ile kavşaklarda da trafik güvenliği için tedbir aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!

        Benzer Haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Kar ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Kar ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Malatya'da kar yağışı nedeniyle kamu personeline idari izin ve motosikletle...
        Malatya'da kar yağışı nedeniyle kamu personeline idari izin ve motosikletle...
        Malatya'da kar nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı; bazı...
        Malatya'da kar nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı; bazı...
        Malatya'da kamu kurumlarındaki malul, gazi, engelli ve hamile personel yarı...
        Malatya'da kamu kurumlarındaki malul, gazi, engelli ve hamile personel yarı...