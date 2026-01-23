Malatya'da kar nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine jandarma yardım etti.



Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine yardım etti. Kış lastiği ve zincir takmalarına rağmen yolda kalan bazı araçlar, jandarma ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.



Jandarma ekipleri, ilçenin ana arterlere ile kavşaklarda da trafik güvenliği için tedbir aldı.







