        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da kamu kurumlarındaki malul, gazi, engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak

        Malatya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 19:36 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:36
        Malatya'da kamu kurumlarındaki malul, gazi, engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak
        

        Vali Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tedbirlerin alındığını açıkladı.

        Yavuz, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

        "Cuma günü kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

        Yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla da ilave tedbirler alındığını bildiren Yavuz, "Cuma günü il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Alınan bu karar, sürücülerin ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumaya yönelik olup, hava koşullarının normale dönmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

        Yavuz, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmelerini istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

