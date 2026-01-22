Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Kar ve tipi nedeniyle Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Malatya-Sivas kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 18:17 Güncelleme: 22.01.2026 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar ve tipi nedeniyle Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya-Sivas kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

        Malatya'nın Hekimhan ilçe merkezi ile Sivas'ın Kangal ilçesi arasındaki 1750 rakımlı Aptalboğan geçidi mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan ile Kangal arası araç trafiğine kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi

        Benzer Haberler

        Gürsel Tekin: Bildiklerimizi konuşursak partimizin ne kadar zarar görebilec...
        Gürsel Tekin: Bildiklerimizi konuşursak partimizin ne kadar zarar görebilec...
        Malatya'da kar etkili oluyor
        Malatya'da kar etkili oluyor
        Ölmeztoprak: "Cumhurbaşkanımızın mesajları nettir, bayrağımıza uzanan kirli...
        Ölmeztoprak: "Cumhurbaşkanımızın mesajları nettir, bayrağımıza uzanan kirli...
        Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen Yazıhan Bele...
        Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen Yazıhan Bele...
        Malatya'da kar ve sis etkili oluyor
        Malatya'da kar ve sis etkili oluyor
        Malatya'daki Sancak Apartmanı davasında 5 sanığa hapis cezası
        Malatya'daki Sancak Apartmanı davasında 5 sanığa hapis cezası