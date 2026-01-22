Habertürk
Habertürk
        Kar ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Kar ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 23:39 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:39
        Kar ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı.


        Darende Kaymakamlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçedeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu trafiğe kapatıldı.

        Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yapılan uyarılara uymaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

