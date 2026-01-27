Habertürk
        Haberleri

82 yaşında okuma yazma öğrendi

        82 yaşında okuma yazma öğrendi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Dalkılınç, okuma yazma öğrendi.

        Giriş: 27.01.2026 - 14:48 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:48
        
        

        Doğanşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Yetişkinler 2. Kademe Okuma Yazma Kursu'na devam eden Mustafa Dalkılınç, eğitimini tamamladı.

        Dalkılınç için belge takdim töreni düzenlendi.

        Mustafa Dalkılınç'a başarı belgesini veren Doğanşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serkan Yılmaz, öğrencilerini kutlayarak, "Mustafa amcamız, 'öğrenmenin yaşı yoktur' sözünün canlı bir örneği oldu. Onun bu gayreti, okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza örnek olmalı. Kendisini azminden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

        Dalkılınç ise okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, kendisine destek olan eğitmenlerine teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

