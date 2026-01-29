Malatya'da sis etkili oldu

Malatya'da etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde ve Battalgazi ilçesinde etkili olan sis trafiği olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, araçlar trafikte kontrollü ilerledi. Trafik ekipleri ise kentin muhtelif yerlerinde tedbirlerini artırarak sürücüleri uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.