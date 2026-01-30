Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

        Malatya'da silahlı kavgada 7 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:51 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da silahlı kavgada 7 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı.

        Cirikpınar Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan M.A. ile M.Y. arasında iş yerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        M.A'nın pompalı tüfekle ateş açması sonucu, kaçarak farklı bir iş yerine sığınan M.Y. ile çevrede bulunan 6 kişi yaralandı.

        Saçmaların isabet ettiği 7 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Şüpheli M.A, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı

        Benzer Haberler

        Malatya'da konut ve iş yeri arzı arttı kira fiyatları geriliyor
        Malatya'da konut ve iş yeri arzı arttı kira fiyatları geriliyor
        Malatya'da pompalı tüfekli saldırı: 7 yaralı
        Malatya'da pompalı tüfekli saldırı: 7 yaralı
        Malatya'da iş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı
        Malatya'da iş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı
        Malatya'da servisçilerden araç takip sistemi tepkisi
        Malatya'da servisçilerden araç takip sistemi tepkisi
        Darende'de zabıta ekiplerinden denetim
        Darende'de zabıta ekiplerinden denetim
        Malatya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
        Malatya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı