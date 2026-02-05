Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugüne kadar deprem bölgesindeki illerimize 79,4 milyar lira harcama gerçekleştirdik." dedi.



Bakan Uraloğlu, bir dizi ziyaret için geldiği kentte Karayolları Genel Müdürlüğü Malatya 81. Şube Şefliği'nin açılış törenindeki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.



Kentte birçok yatırımın gerçekleştiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgesinde hasar gören kara yolu ve demir yolları ağımızı hızla onardık ve güçlendirdik, havalimanlarımızı ayağa kaldırdık, haberleşme altyapımızı daha da güçlü hale getirdik." diye konuştu.





Abdulkadir Uraloğlu, bugüne kadar deprem bölgesindeki illere 79,4 milyar lira harcama yaptıklarını belirterek "Bugün de burada, Malatya'mızın deprem yaralarını sararken aynı zamanda geleceğe daha güçlü, daha güvenli ve daha erişilebilir bir şekilde hazırlanmasının somut adımlarını atmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.





Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:



"(Malatya) Kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumunda. Karadeniz limanları ile Kuzey Anadolu şehirlerini güneydeki endüstri merkezleri ve Akdeniz limanlarına ulaştıran stratejik bir konumda yer almakta. Bu nedenle Malatya'nın ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem veriyoruz. 2002 yılından bu yana da Malatya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 143 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 36 kilometreden 475 kilometreye çıkardık."



Uluslararası Yol Federasyonunun "Yol Başarı Ödülleri" kapsamında Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliğiyle yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje ödülünü verdiği Fırat Nehri'nin üzerindeki Kömürhan Köprüsünü inşa ettiklerini aktaran Bakan Uraloğlu, Doğu-Batı aksında 16 il için geçiş noktasını tesis ederek Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirdiklerini ifade etti.



Bakan Uraloğlu, Malatya-Gölbaşı kara yolundaki Erkenek Tüneli'ni de inşa ettiklerini anlatarak şunları kaydetti:



"Gürün-Gökpınar Turistik Yolu, Doğanşehir giriş çıkışı, Battalgazi il yolu, Yazıhan-Arapgir yolu, Kurucaova Geçişi, Arapgir-Divriği yolu, Arguvan Çevre Yolu, Yazıhan-Kurşunlu yolu, Güzelyurt il yolu gibi önemli kara yolu projelerini de tamamladık. Toplam 53,5 kilometre uzunluğunda 3 etap halinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun da 17,5 kilometrelik Darende-Gölbaşı ayrımı, Hekimhan ayrımı arası ile 8,6 kilometrelik Akçadağ bağlantı yolunu kapsayan 26,1 kilometrelik 1. etabını 2022 yılında,12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü Kavşağı arasındaki kesimi de geçen yıl açmıştık. Böylelikle yolumuzun 38,3 kilometresini tamamlamıştık. Şimdi ise Battalgazi Kavşağı ile proje sonu olan Elazığ-Malatya ayrımı Pütürge Kavşağı arasındaki 15,3 kilometrelik 3. etaptaki çalışmalarımıza devam ediyoruz."



- Malatya'ya yapılan yatırımlar



Bakan Abdulkadir Uraloğlu; Malatya Şube Şefliği, Havaalanı Kavşağı ve İkizce Toki İmar ve Bağlantı Yolları ile K3 Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışını yaptıklarını söyledi.



Uraloğlu, "43 bin 395 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz yeni yerleşke ile Malatya Şube Şefliği, sorumluluğunda bulunan 900 kilometre yol ağında bakım onarım, trafik hizmetleri, kar ve buz mücadelesi, peyzaj ve temizlik çalışmalarını daha etkin ve verimli şekilde sürdüreceğiz. Mevcut şube yerimizi de şehrimize kazandırıyoruz." dedi.





İkinci olarak, İkizce deprem konutları bölgesinde 45,4 kilometre uzunluğunda imar ve bağlantı yollarını, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve elektrik altyapılarını eş zamanlı yapmaya başladıklarını anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:





"Yapılan yolları D-300 Devlet Yolu'na güvenli bağlamak için iki adet hemzemin kavşak ile bir adet farklı seviyeli kavşak projelendirdik. Bugün itibarıyla projenin 13,6 kilometresi bölünmüş yol, 28,8 kilometresi tek yol standardında olmak üzere 42,4 kilometrelik bölümünü bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak tamamladık. Proje bünyesinde yer alan K3 Farklı Seviyeli Kavşağı'nı da üç etabın tamamına hizmet verecek şekilde tasarladık. Bu proje ile deprem konutları bölgesindeki trafiği güvenli, kesintisiz ve düzenli hale getirdik."



- Malatya Havalimanı, yeni terminal binası ve demir yolu yatırımları



Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanı'nın hizmet kalitesinin artırılması için mevcut terminal binasının da hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Artan yolcu trafiği dolayısıyla yeni terminal binası inşa ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Projemiz tamamlandığında Malatya Havalimanı'mızın 8 bin 814 metrekare olan iç ve dış hatlar terminal binasının büyüklüğünü 26 bin 765 metrekareye yükselteceğiz. Bu proje, 2,5 milyon yolcu kapasiteli modern terminaliyle afet sonrası lojistik merkez işlevi de görecek şekilde tasarlandı ve inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. İnşallah çalışmalarımızı da bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Malatya'nın demir yolu ağını da geliştiriyoruz. Mevcut konvansiyonel hattın komple bakımını yaptık ve yeniledik. Malatya OSB Yazlak iltisak hattı işini bitirdik. Depremden etkilenen Malatya-Gölbaşı-Pazarcık-Narlı-Nurdağı hatlarında kapsamlı onarım ve güçlendirme çalışmaları yaptık. 2025 yılı Eylül ayında altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı’nda yük taşımacılığına tekrar başladık. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon yatırımlarını da kararlılıkla sürdürüyoruz. Yenilenen hat sayesinde taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edececeğiz."



Konuşmaların ardından projelerin açılışı için kurdele kesildi.



Programa; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

