        Malatya Haberleri

        Malatya'da yapımı tamamlanan Doğanşehir-Suçatı demiryolu hattına yüksek gerilim verilecek

        Malatya'da hat kesimi elektromekanik yapım işleri kapsamında inşaatı tamamlanan Doğanşehir-Suçatı istasyonları arasındaki katener demiryolu hatlarına yüksek gerilim verileceğinden dolayı dikkatli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Malatya'da hat kesimi elektromekanik yapım işleri kapsamında inşaatı tamamlanan Doğanşehir-Suçatı istasyonları arasındaki katener demiryolu hatlarına yüksek gerilim verileceğinden dolayı dikkatli olunması istendi.


        TCDD Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nurdağı-Malatya Hat Kesimi Elektromekanik İşleri Yapım İşi" kapsamında inşaatı tamamlanan Doğanşehir-Suçatı hat kesimi arası demiryolu elektrifikasyon hatlarına 16 Mart'tan itibaren 27 bin 500 volt gerilim verileceği bildirildi.


        Açıklamada, yüksek gerilim nedeniyle direkler ile yere düşen tellere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

