        Malatya'da Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim yapıldı

        Malatya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeleri denetledi.

        Giriş: 17.03.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince raflarda fiyat tespiti yapılan ürünlerin kasa fiyatları eşleştirildi, restoran ve kafe gibi işletmelerin girişindeki fiyatlar, menü fiyatları ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

        Denetimlere katılan Ticaret İl Müdür Vekili Songül Esen, gazetecilere, bakanlığın talimatları doğrultusunda market, kafe, restoran, fırın ve pastanelerde denetimlere devam ettiklerini söyledi.

        Ocak ayından bu yana 1707 işletmede 117 bin 859 ürüne denetim yapıldığını belirten Esen, "Etiket denetiminde tespit edilen ihlal sayısı 316 olup uygulanan cezai işlem miktarı 1 milyon 255 lira. Ramazan boyunca denetimlerimize 655 firma ile 85 bin 986 üründe denetleme yapıldı, aykırı 63 firmaya 255 üründe toplam 1 milyon 13 bin lira cezai işlem uygulandı. Garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu kapsamında da 53 firmada 141 ürün denetlendi." diye konuştu.

        Esen, tüketicinin korunması ve perakende ticaretin düzenlenmesine ilişkin kanunlar kapsamında Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti.

        Vatandaşların huzurlu ve güvenli ortamda alışveriş yapmasının amaçlandığını aktaran Esen, şunları kaydetti:

        "Fahiş fiyatın önüne geçilmesi ve fırsatçılığa yer verilmemesi amaçlanıyor. Rutin denetimlerimiz kent merkezinde ve ilçelerde belli aralıklarla hızlı şekilde yapılmakta. CİMER üzerinden, haksız fiyat artışı hattı üzerinden ve müdürlüğümüze resen yapılan talepler doğrultusunda denetim ekiplerimiz, sahada vatandaşlarımızın güvenli şekilde alışveriş yapmasına hizmet etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı

        Kayısı üreticilerine monilya hastalığı uyarısı
        Kayısı üreticilerine monilya hastalığı uyarısı
        Başkan Geçit, belediye meclis üyeleriyle 'vefa' iftarında buluştu
        Başkan Geçit, belediye meclis üyeleriyle 'vefa' iftarında buluştu
        Battalgazi'de bayram öncesi cami ve mezarlıklar temizleniyor
        Battalgazi'de bayram öncesi cami ve mezarlıklar temizleniyor
        Malatya Valisi Yavuz'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma G...
        Malatya Valisi Yavuz'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma G...
        Karakaya Barajı'nda yakalanan 42 kiloluk turna balığı ilgi gördü
        Karakaya Barajı'nda yakalanan 42 kiloluk turna balığı ilgi gördü
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Malatya'da partisinin iftar programına k...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Malatya'da partisinin iftar programına k...