Malatya'da aç kalan kurt yerleşim alanına indi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt, güvenlik kamerasınca görüntülendi. İlçede yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlandığı değerlendirilen kurt, Güzelköy Mahallesi'ne indi. Bir vatandaşın evinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, yerleşim yerine inen kurdun çevreyi kontrol ettikten sonra gözden kaybolması yer alıyor.

