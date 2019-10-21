Malatya- Adıyaman sınırında kavga: 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Malatya- Adıyaman sınırında kavga: 5 yaralı

DHA

ADIYAMAN'a sınır olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada, yol çalışması yapılan yere gelen Adıyamanlı yaklaşık 100 kişi, bölgenin kendi illerinin sınırında olduğunu ileri sürdü. Sınır yüzünden çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesinin Kozluk Mahallesi'nde bulunan yaylada, Malatyalılar tarafından yol çalışması başlatıldı. Yaylaya, çalışmalar sırasında dün gelen yaklaşık 100 kişilik Adıyamanlı grup, bölgenin kendi illeri sınırında kaldığını savunup, yol yapımının durdurulmasını istedi. Adıyaman'dan gelen kalabalık, iddiaya göre, yol çalışmalarını yürüten kişilere saldırdı. Sınır yüzünden çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından Kozluk Mahallesi'nin sakinleri, saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 
Kozluk Mahallesi'nin muhtarı Ali Ercan, yaylada yol yapım çalışması sırasında, Adıyaman'dan gelen kişilerin kendilerine saldırdığını belirterek, şunları söyledi: 
"Burada yaylaya yol götürmek için çalışma yapıyoruz. Burası bizim il sınırlarımız içinde ve biz kullanıyoruz. Dün 100 kişilik grup geldi. Burada bizim çobanımıza karışmışlar. Biz konuşmak için geldiğimizde bize de saldırdılar. Eğer bizimse bize versinler, Adıyaman'ınsa onlara versinler. Biz de ona göre davranalım ve bir daha buraya gelmeyelim. Böyle olaylar yaşamak istemiyoruz. Bölgede açılan taş ocağı vardı. Malatya'dan ruhsat verilmedi. Onlar gidip, Adıyaman'da ruhsat aldılar. Kadastro sınırını getirip taş ocağını içine aldılar ve böylece Malatya sınırı, yaklaşık 7 kilometre içeri çekildi. Mesele bundan ibaret."
Olayda kendisiyle birlikte 5 kişinin yaralandığını anlatan muhtar Ercan, saldırganlardan şikayetçi olduklarını söyledi.
Yaylayı yıllardır kendilerinin kullandığını belirten Kozluk Mahallesi'nin sakinleri ise soruna çözüm bulunmasını istedi. 

MALATYA

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:13
  • GÜNEŞ 06:34
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor sezonu açtı
YEREL HABERLER Hekimhan Belediyesi Girmanaspor sezonu açtı
Malatyalı öğrenciler masa tenisinde bölge şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Malatyalı öğrenciler masa tenisinde bölge şampiyonu ...
Yeni Malatyaspor’da Chalali milli takım kampında sakatlandı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Chalali milli takım kampında ...
Malatya'da otomobil takla attı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobil takla attı: 7 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
Fatih Erbakan'dan 'Barış Pınarı Harekatı’na tam destek YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Millet olarak devletimizin ve TSK’nın sonuna kadar arkasındayız"
YEREL HABERLER Fatih Erbakan'dan 'Barış Pınarı Harekatı’na tam ...
TFF 3. Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 4- Modafen: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 4- Modafen: 0
Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut 3’ncü kitabını imzaladı
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut 3’ncü kitabını ...
ESKKK Başkanı Ali Evren'den Barış Pınarı değerlendirmesi Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren: "Dua ediyoruz ki, 5 günlük çekilme süreci sonunda bölge temizlenecektir”
YEREL HABERLER ESKKK Başkanı Ali Evren'den Barış Pınarı ...
'Mor ekmek' ilk kez Malatya'da üretilmeye başlandı
YEREL HABERLER 'Mor ekmek' ilk kez Malatya'da üretilmeye başlandı
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlere hitap etti
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlere ...
Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Lütfi Özgünaydın, sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Lütfi Özgünaydın, ...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “30 kentten daha kalabalık bir ilçeyiz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “30 kentten ...
Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı
MHP Malatya İl Kadın Kolları sergi düzenledi
YEREL HABERLER MHP Malatya İl Kadın Kolları sergi düzenledi
Malatya Sivil Toplum Platformundan Diyarbakır annelerine destek
YEREL HABERLER Malatya Sivil Toplum Platformundan Diyarbakır ...
İki şehir arasındaki sınır kavgası yeniden alevlendi: 5 yaralı
YEREL HABERLER İki şehir arasındaki sınır kavgası yeniden alevlendi: ...
Yeni Malatyaspor'u zorlu maçlar bekliyor Ali Ravcı: “Zorlu bir maç trafiği içerisine girdik”
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'u zorlu maçlar bekliyor Ali Ravcı: ...
Yeni Malatyaspor'un mutlu günü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'un mutlu günü
Kadın oto yıkamacı erkeklere taş çıkartıyor Çocukluk hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kadın oto yıkamacı erkeklere taş çıkartıyor Çocukluk ...
Okul hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Okul hırsızları suçüstü yakalandı
AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, Akçadağ ilçesini ziyaret etti AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: “Hem sahada hem de masada kazandık”
YEREL HABERLER AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, Akçadağ ...
Öğrencilerin şiir programı ilgi gördü
YEREL HABERLER Öğrencilerin şiir programı ilgi gördü
19 Aralık Muhtarlar Günü Battalgazi Belediyesi muhtarlar gününü kutladı
YEREL HABERLER 19 Aralık Muhtarlar Günü Battalgazi Belediyesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X