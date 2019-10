Kiraz, Malatya ve Adıyaman sınır tartışmasına tepki gösterdi

Geçtiğimiz günlerde yine alevlenen Malatya ile Adıyaman arasındaki sınır tartışmasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz tepki gösterdi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, yaşanılan olayla ilgili iki köyün arasında olan kavgayı dile getirip, aynı zamanda devletin yetkililerinin biran önce olayın büyümeden buna bir çözüm bulmasını istedi. Kiraz, “ Malatya ve Adıyaman arasındaki sınır tartışması yeniden alevlendi. Hem köylülerimiz birbiri ile kavga içerisine girmiş durumda hem de istemediğimiz olayların yaşanma arifesindeyiz. Bundan 3 yıl önce de tartışma söz konusuydu. Biz Malatya sınırının nerede başladığını merak etmiştik ve götürüp bir tabela yerleştirmiştik. Şimdide tekrar hem Malatya’nın bir köyü hem de Adıyaman’ın bir köyü arasında ihtilaf var. Köylülerin özellikle bir yaylanın kime ait olduğu noktasında bir belirsizliğin olduğu hareketle aralarında bir kavga başladığını üzüntü ile izliyoruz. Tabi şunu öncelikle ifade etmek gerekiyor. Adıyaman’ın köyü ile Malatya’nın köyü arasında hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla sınırda olan iki köy geçmişte kız alıp verme nedeniyle birbirleriyle akraba olmuşlar. Birçok ilişkileri birbirleriyle gelişmiş olan iki tane köy. Komşuluk ilişkileri var. Gayet barışçıl yöntemler ile kendi köylerinde yaşamak durumunda olmaları lazım. Ama gelin görün ki devlet öyle bir uygulama yapmış ki adeta köylüler arasında husumet başlatmış. Neden çünkü bir il sınırı düşünün harita da farklı, kara yollarında farklı. Yani bir devletin yetkilileri iki il arasındaki sınırları belirleme noktasında aciz midir ki. Biz her iki tarafı suçlamadan bu ifadelerimizi kullanıyoruz” dedi.

Sınırların belirlenmemesi nedeniyle tartışmanın çıktığını anlatan Kiraz, "Tamamen bir suçlu var oda devletin yetkili kurumlarıdır. Dolayısıyla devletin yetkili kurumları kendi elleri ile bu sorunu bugüne taşıyarak, kadastroda ayrı kara yollarında ayrı olan ilimiz haritasında ayrı olan sınırları kurumlar arasında iletişim sağlamadan nerenin kime ait olduğunu belirlemeden bugüne taşımışlar. Bu sorun bugün bir kavga ile karşımıza çıkıyor. Aslında komşu olan birbirleri ile iyi ilişkiler olan iki köy şuanda birbirleri ile birbirine girmiş durumda” şeklinde konuştu.

“Yaşanılacak olumsuz olaylardan devlet yetkilileri sorumludur”

Devletin bir çözüm bulması gerektiğini dile getiren Kiraz, “Bundan sonra orada yaşanılacak bir olayda yetkilileri sorumlu tutacağımızı da belirtmek istiyorum. Yaşanılacak bir olumsuzlukta bir vatandaşımızın burnunun kanamasında devlet yetkilileri sorumludur. Onun için bir an önce devlet yetkilileri bir an önce sorunu çözmelidirler. Bu yaylaların bu alanların nereden sonra kime ait olduğu belirlenmelidir” diye konuştu.

