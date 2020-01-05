MTB Başkanı Özcan: “60 yıllık rüyamız gerçek oldu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MTB Başkanı Özcan: “60 yıllık rüyamız gerçek oldu”

İHA

Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, yerli otomobil üretimine başlanmasıyla Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçek olduğunu belirtti.

MTB Başkanı Özcan: “60 yıllık rüyamız gerçek oldu”

Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, yerli otomobil üretimine başlanmasıyla Türkiye’nin 60 yıllık rüyasının gerçek olduğunu belirtti.
MTB Başkanı Ramazan Özcan, yerli otomobil üretiminin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, beş büyük şirket tarafından oluşturan bir konsorsiyum ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli yerli otomobil destek verdiklerini belirtip, Türkiye’nin 60 yıllık rüyasının gerçek olduğunu vurguladı.
“ Türkiye son zamanlarda, gerek savunma sanayide, gerek teknolojide, gerekse özel bilişim çağıyla ilgili çok ciddi anlamda önemli yatırımlar yapıyor “ diyen Başkan Özcan, “Son zamanlarda özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda çıtayı çok yükselti. Bir taraftan bölgenin en önemli aktörü olama yolun da çevremizdeki bütün ülkelerdeki gelişmelere hamilik yapan hakim olan o bölgelerdeki ciddi anlamda stratejik kararlar alan bir ülke olama yolunda çok ciddi adımlar atıyor. Bir taraftan saniyede ülkeye çok anlamı adımlar atıyor. Cumhurbaşkanımız, özellikle bundan birkaç yıl önce, yerli otomobil konusunda yok mu babayiğit diye seslendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığını yaptığı Türkiye Otomobil Girişim Grubu diye bir grupla yerli ve milli otomobili yapamaya hazır olduklarını ifade ettiler” şeklinde konuştu.
MTB Başkanı Ramazan Özcan, “ Tabi kimsenin olmaz diye nitelendirdiği, belki elli yıldır hayal ederken bile bu olur mu diye düşündüğümüz yerli ve milli otomobil konusunda 27 Aralık günü gerçekten çok önemli bir gelişme yaşadı. Yerli otomobilimizin tanıtımı gerçekleştirildi. Türk milletimizin buna nasıl sahiplendiğini hepimiz gördük. Uzun zamandır özellikle sanayide ve otomotivde aslında hayal ettiğimiz bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Tabi bunlar çok önemli gelişmeler, çok özel gelişmeler. Bu konuda Türkiye’yi muasır medeni seviyeye taşımak için büyük gayret gösteren bütün Devlet Büyüklerine müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.
Özcan, “Bizlerde kamu kurumları olarak Malatya Ticaret Borsası olarak bu yatırıma sahip çıkmak için ellimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Tabi biliyorsunuz henüz aracın seri üretimi başlamadığı için henüz piyasaya kullanım amaçlı sürülmediği için de mutlaka bunu da beklenilmesi gerekmektedir. Biz Malatya Ticaret Borası olarak İhtiyacımız olan gerek makam otosu olarak gerekse borsanın kullandığı ihtiyaç olarak gördüğümüz araçların tamamını yerli ve milli otomobilden temin etmeye hazırız. Bu konuda en ufak bir endişemiz yoktur. Bununla beraberde özellikle meclis üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimizin sosyal ve sivil hayata kendilerinin de kullandığı araçları da yerli ve milli otomobilden kullanmaya kesinlikle hazırız” ifadelerine yer verdi.
“Türkiye bölgesinde çok önemli bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyor”
Türkiye’nin sorunlarına da dikkat çeken Özcan, “Ekonomide bir kısım daralma ve sıkıntılar olabileceğine dikkat çeken ir. Tarımda bir kısım problemler olabilir. Ama biz fotoğrafın büyüğüne bakmak zorundayız. Fotoğrafın büyüğüne bir taraftan bakarken, bir taraftan da içeride gerek sanayide, gerek tarımda dünyadaki bütün standartlarla yarışmak zorundayız. Ama son zamanlarda özellikle gerek savunma sanayide gerekse sanayide, gerekse otomobilde, gerekse askeri konular da Türkiye çok stratejik karalar alıyor. Bir taraftan Libya’yla ilgili çok anlamlı karar aldı. Teskere geçti ve onaylandı. Bir taraftan kanal İstanbul ile ilgili çok önemli bir kararın eşiğinde Türkiye. Bu konuda ciddi karalılıkla var kanal İstanbul projesinde. Bir taraftan üçüncü hava limanımızı yaptık, hayata geçirdik. Bunun devamında, yine Türkiye stratejik olarak kendi bölgesinde kendi coğrafyasında sınırlarının birlikte olduğu ülkelerdeki terör hadiselerini çözmeye çalışıyor. Bir taraftan Güneydoğuda PKK, YPG terör örgütüyle mücadele ediyor. Dolayısıyla fotoğrafın büyüğüne baktığımız zaman Türkiye bölgesinde çok önemli bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kararlı. Hükümetimiz bu konuda çok kararlı” diye konuştu.

MALATYA

05 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya merkeze mevsimin 2’nci karı düştü
YEREL HABERLER Malatya merkeze mevsimin 2’nci karı düştü
Malatya’da kar’dan 226 kırsal mahalle yolu kapalı
YEREL HABERLER Malatya’da kar’dan 226 kırsal mahalle yolu kapalı
Diş muayenesinde, silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Diş muayenesinde, silahlar ve uyuşturucu ele ...
Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılık Malatyaspor'da Yiğithan Güveli ve Rahman Buğra ile yollar ayrıldı!
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılık Malatyaspor'da Yiğithan ...
Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya'da kampa girdi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya'da kampa girdi
Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme yeniledi
Gazeteci Yazar Raşit Kısacık'ın yeni kitabı çıktı
YEREL HABERLER Gazeteci Yazar Raşit Kısacık'ın yeni kitabı çıktı
İlk nöbet Başkan Karadağ’ın
YEREL HABERLER İlk nöbet Başkan Karadağ’ın
Hekimhan Belediye Spor Kulübü Başkanlığa Mutlu seçildi
YEREL HABERLER Hekimhan Belediye Spor Kulübü Başkanlığa Mutlu ...
İYİ Parti Malatya’da Sarıbaş dönemi
YEREL HABERLER İYİ Parti Malatya’da Sarıbaş dönemi
Milletvekili Tüfenkci: “ 2020, 2019 yılından daha iyi olacak”
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci: “ 2020, 2019 yılından daha iyi ...
Kaymakam Köroğlu okul denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Köroğlu okul denetledi
Müdür Şahin, Doğu Türkistan’ı anlattı
YEREL HABERLER Müdür Şahin, Doğu Türkistan’ı anlattı
Malatya’da kar nedeniyle 51 kırsal mahalleye ulaşılamıyor
YEREL HABERLER Malatya’da kar nedeniyle 51 kırsal mahalleye ...
Malatya'da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi ...
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen ...
Türk Patent Kurumu Başkanı, MTÜ’de konferans verecek
YEREL HABERLER Türk Patent Kurumu Başkanı, MTÜ’de konferans verecek
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Silahlar ele geçirildi, 1 gözaltı
YEREL HABERLER Silahlar ele geçirildi, 1 gözaltı
Dekan Gündoğdu : “Bin 200 öğrenciye eğitim veriyoruz”
YEREL HABERLER Dekan Gündoğdu : “Bin 200 öğrenciye eğitim veriyoruz”
Malatya'da evleri işaretleyen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Malatya'da evleri işaretleyen şüpheli gözaltına ...
Başkan Koca’dan Muhtarlar Derneğine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Koca’dan Muhtarlar Derneğine ziyaret
Guilherme´den kafa karıştıran hareket
YEREL HABERLER Guilherme´den kafa karıştıran hareket

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X