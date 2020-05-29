Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi

DHA

MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Arguvan ilçesine bağlı Göçeruşağı Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi. Arguvan'a bağlı Göçeruşağı Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 15 Mayıs günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalledeki karanina uygulaması bugün sona erdi.  Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Göçeruşağı Mahallesi'nde yeni vakaya rastlanılmaması üzerine bugün itibariyla karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN 2020-05-29 10:42:50

Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi

<br>MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Arguvan ilçesine bağlı Göçeruşağı Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.<br>Arguvan'a bağlı Göçeruşağı Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 15 Mayıs günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalledeki karanina uygulaması bugün sona erdi. <br>Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Göçeruşağı Mahallesi'nde yeni vakaya rastlanılmaması üzerine bugün itibariyla karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-29 10:42:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da 1 mahallede karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya’da 1 mahallede karantina kaldırıldı
Yeni Malatyaspor'dan korona virüs açıklaması Sportif Direktör Ali Ravcı: "Nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyoruz!"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan korona virüs açıklaması Sportif ...
Göğsüne saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Göğsüne saplanan demir korkulukla hastaneye ...
Karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcu ve 1 personel de korona virüs çıktı Takımda pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcu ve 1 personel de ...
Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin test sonucu pozitif
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin test ...
Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin test sonucu pozitif
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin test ...
Yeşilyurt Kaymakamlığının yeni hizmet binası Gedik mahallesinde yapılacak
YEREL HABERLER Yeşilyurt Kaymakamlığının yeni hizmet binası Gedik ...
Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
Müdür Bentli’den korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Müdür Bentli’den korona virüs uyarısı
4 il için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER 4 il için fırtına uyarısı
Malatya’da 1 mahalle daha karantina altına alındı
YEREL HABERLER Malatya’da 1 mahalle daha karantina altına alındı
Yeşilyurt Belediye vezneleri 30-31 Mayıs’ta açık
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye vezneleri 30-31 Mayıs’ta açık
Başkan Güder ve Karataş yatırımları görüştü
YEREL HABERLER Başkan Güder ve Karataş yatırımları görüştü
Malatya Valisi Baruş: Kurallara uyulmaması nedeniyle vaka sayısı arttı
YEREL HABERLER Malatya Valisi Baruş: Kurallara uyulmaması nedeniyle ...
Malatya'da 2 mahalle, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 2 mahalle, karantinaya alındı
Başkan Çınar, cami dezenfekte çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çınar, cami dezenfekte çalışmalarını inceledi
Malatya'da rehavet vaka sayısını arttırdı
YEREL HABERLER Malatya'da rehavet vaka sayısını arttırdı
Malatya'da cami avluları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Malatya'da cami avluları dezenfekte ediliyor
Malatya’da Covid-19 artmaya başladı
YEREL HABERLER Malatya’da Covid-19 artmaya başladı
İnönü Üniversitesi’ne 342 sözleşmeli personel alınacak
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’ne 342 sözleşmeli personel ...
Malatya’da deprem konutları yükseliyor
YEREL HABERLER Malatya’da deprem konutları yükseliyor
Battalgazi Belediyesi’nde vezneler hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nde vezneler hafta sonu açık ...
Pandemi sürecinde evden çıkamayınca elektrik üretti 65 yaşındaki sulama birliği başkanı, kısıtlamayı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde evden çıkamayınca elektrik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X