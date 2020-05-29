Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi

'O günler çok özlendi'

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<br>MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Arguvan ilçesine bağlı Göçeruşağı Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.<br>Arguvan'a bağlı Göçeruşağı Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 15 Mayıs günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalledeki karanina uygulaması bugün sona erdi. <br>Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Göçeruşağı Mahallesi'nde yeni vakaya rastlanılmaması üzerine bugün itibariyla karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-29 10:42:50<br>

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