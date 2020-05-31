Bakan Kurum, Malatya'da yapımı süren projeleri inceledi Depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda teslim edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ağır hasara yol açtığı Malatya’da depremzedeler için yapılan konutları yerinde inceledi.

Pütürge ilçesindeki incelemelerinin ardından helikopter ile Kale ilçesine geçen Bakan Kurum ve beraberindekiler, burada yapılan konutları inceledi. Örnek daireleri gezen Kurum, gördüğü bazı eksiklileri de yetkililere iletirken, buradaki depremzede vatandaşlarla da sohbet etti. Daha sonra Battalgazi ilçesinde Gelincik Tepesi mevkiinde yapımı süren konutları inceleyen Bakan Kurum, şantiye yetkililerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Son olarak Battalgazi ilçesinde stadyumun yerine inşa edilen Millet Bahçesi’ni ziyaret Bakan Kurum, burada da inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Türkiye’nin her bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, “Bu anlamda Malatya, Elazığ, İstanbul, Ankara’da kentsel dönüşüm çalışmaları bizim için çok önem arz ediyor. Biz bu anlamda söz verdiğimiz şekliyle vatandaşlarımızın sağlam, güvenli konutlarda oturana dek tüm belediye başkanları, valilerimiz, milletvekillerimiz ile bu süreci götüreceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile 81 ilde 81 milyon metrekare alanda millet bahçesi yapılması için harekete geçtiklerini ifade eden Kurum, şu ana kadar 71 ilde 44 milyon metrekare alanda 204 millet bahçesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. 22 millet bahçesini tamamladıklarını aktaran Kurum, kalan projelerin de yapım aşamasında olduğunu belirterek, 2023’e giden yolda 81 ilin tamamında millet bahçelerini hizmete açacaklarını söyledi. Malatya’da da 43 bin metrekare alanda inşa edilen millet bahçesinin kentin önemli bir yaşam alanı olacağını ifade eden Kurum, “11’inci ayda burayı açacağız. İçerisinde millet kıraathanesi, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, gölet ve kapalı otoparkımız olacak. Bu çerçevede çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz” dedi

Malatya’da 600 milyon TL yatırım bedeli ile alt yapı çalışmalarının da yapılacağını ifade ede Kurum, Beydağı Mahallesi'ndeki 500 konutluk kentsel dönüşüm projesinin ise Haziran'da ihalesinin yapılacağını ve 1,5 yılda yapımının tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Şehirlerin yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşın sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi adına tüm ekipleri ile gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten Bakan Kurum, yürütülen projeleri de bakanlık olarak yakından takip ettiklerini söyledi.

Bakan Kurum’a inceleme gezisi sırasında Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’tun yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milletvekilleri Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de eşlik etti.

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