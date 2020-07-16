Gelmeyen eskorta 57 bin TL Dolandırıcıların yeni yöntemi eskort siteleri

Malatya’da orta yaşlarda bir şahıs, internet üzerinden evine eskort çağırmak için bilmediği bir siteye girdi. Buradaki telefonu arayan şahıs sonrasında toplamda 57 bin TL dolandırılınca soluğu poliste aldı.

Son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığında yapılan uyarı ve önleyici çalışmalar sayesinde azalma yaşanırken, dolandırıcılar kendilerine yeni bir mecra buldu. Kurdukları internet siteleri ile hayali eskort reklamı yapan dolandırıcılar, ağına düşürdükleri kişileri bu yöntemle dolandırıyorlar. Eskort sitelerini ağına ise son olarak Malatya’da bir vatandaş düştü. M.K. isimli bir şahıs, internet üzerinden eskort bulmak için girdiği bir sitedeki telefonu aradı. Telefona çıkan bayan şahsın yönlendirmesi ile yönlendirmesi ile banka hesabına 150 TL para yatıran M.K.’yi süre sonra yeniden arayan şüpheli bayan şahıs sitelerine üye olunması için para yatırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine M.K. aynı hesaba 7 parça halinde 8 bin 350 TL daha yolladı. Ağlarına düşürdükleri M.K.’yi yeniden arayan dolandırıcılar ise çeşitli bahanelerle yaklaşık 40 bin TL daha banka aracılığı ile aldı. İstediği eskortun gelmemesi üzerine şahıs yeniden dolandırıcıları ayarak parasını istedi. Bunun üzerine ise dolandırıcılar şahsa parayı iade etmeleri için başka bir banka hesabına 9 bin TL yatırmasını istedi. Bu parayı da yatıran M.K. bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca soluğu poliste aldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne başvuran M.K.’nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri ise paraların gittiği hesapların Denizli’de yaşayan şüphelilere ait olduğunu belirledi. Denizli Emniyet Müdürlüğü YanDol Büro Amirliği ile koordineli yapılan çalışmada şüphelilerden Y.A., ATM’den parayı çekmek istediği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli B.C.’de kısa sürede yakalanırken, sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de serbest bırakıldı.

Olayla ilgisi bulunan 2 şüphelinin de aranmasına devam edilirken, M.K.’nın dolandırıcılara yolladığı paranın ise 26 bin 790 TL’sine bloke konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.