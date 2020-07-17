Malatya'da bin 483 kök kenevir ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 483 kök kenevir ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yeşilyurt ve Doğanşehir'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, bin 483 kök kenevir bitkisi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-07-17 16:13:05



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