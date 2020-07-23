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Bakan Dönmez’in açıklaması Kuluncaklıları heyecanlandırdı Yerli otomobilde kullanılacak NTE'nin Kuluncak'ta da bulunduğu açıklandı Belediye Başkanı Cengiz: "Kuluncak şaha kalkacak"

İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, yerli otomobilde de kullanılacak nadir toprak elementlerinin (NTE) Malatya'nın Kuluncak ilçesinde de bulunduğunu açıklaması ilçede sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Erhan Cengiz, "Kulukcak'ın şaha kalkışı olacak inşallah" dedi.

Bakan Dönmez’in açıklaması Kuluncaklıları heyecanlandırdı Yerli otomobilde kullanılacak NTE'nin Kuluncak'ta da bulunduğu açıklandı Belediye Başkanı Cengiz: "Kuluncak şaha kalkacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, yerli otomobilde de kullanılacak nadir toprak elementlerinin (NTE) Malatya’nın Kuluncak ilçesinde de bulunduğunu açıklaması ilçede sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Erhan Cengiz, “Kulukcak’ın şaha kalkışı olacak inşallah” dedi.
Bakan Fatih Dönmez’in, Türkiye'de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) kontrolünde gerçekleşen aramalarda Malatya’nın Kuluncak ilçesinde nadir toprak elementlerinde (NTE) yeni bir yatağın ortaya çıkarıldığını açıklaması, 7 bin nüfuslu ilçede heyecan uyandırdı. Son dönemlerde çeşitli maden şirketlerinin MTA koordinesinde sondaj çalışması yürüttüğü ilçede yerli oto yapımında da kullanılacak olan NTE'nin bulunması sevinçle karşılandı.
Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, ilçede halihazırda demir, krom ve bakır ocaklarının olduğunu ifade ederek, “Buralarda çok değerli madenlerin olduğunu dedelerimizden, babalarımızdan hep dinliyorduk. Geleceğin bu madenlere bağlı olduğu söyleniyordu ama buranın işletilmediği dile getiriliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Hükümetimizden Allah razı olsun, ciddi anlamda buraya bir destek verdiler. Burada 3 yıldır MTA gözetiminde bir şirket çalışıyor” dedi.
Bakan Dönmez’in açıklaması ile büyük sevinç duyduklarını ifade eden Cengiz, “Bakan Bey'in burayı açıklamasına kadar sadece kulaktan dolma bilgilerle burada değerli madenlerin olduğunu biliyorduk. Ama Bakan Bey Eskişehir’den sonra Kuluncak ilçemizde de bu elementlerin olduğunu söylemesi bizleri mutlu etti. İlçemizin de Bakan Bey tarafından açıklanması bizleri gururlandırdı ve sevindirdi” diye konuştu.
Haberin duyulmasının ardından çok sayıda telefon aldığını ve Kuluncak’ın geleceği açısından olumlu tepkiler aldıklarını da dile getiren Cengiz, “İlçemizin nüfusunun ileride 10 katına kadar çıkacağını ve ilçenin şehirleşme yönünde de büyük bir adım atacağını düşünüyoruz. Bizlere düşende büyüklerimizle beraber yerelden de ilçemizi kalkındırmak. İlçemizdeki maden ocakları ile birlikte nüfusumuzun da artmasını bekliyoruz. İlçenin alt yapısı, konut alanlarını, şehir planlarını gerçekleştireceğiz. Bu dağların altı cevher dolu, çok zengin dağlarımız var” şeklinde konuştu.
Kuluncak’ta NTE’nin çıkarılmasının Türkiye ekonomisine ilçeden başlayarak çok faydası olacağını ifade eden Başkan Cengiz, “Bu madenlerin Kuluncak’tan çıkması onur ve gurur verici. İlçemizin yolları daha güzel olacak, belki demir yolları gelecek, çok farklı yatırımlar olacak. Bu sevindirici bir haber. Cumhurbaşkanımıza, ekibimize ve bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Belediye olarak bu süreçte ellerinden gelen tüm destekleri sunacaklarını kaydeden Cengiz, “Kuluncak’ın şaha kalkması, şehirleşmesi adına çok önemli buluyoruz bu gelişmeyi. Ülke ekonomisinde Kuluncak’ın ayrı bir yeri olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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