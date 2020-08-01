Malatya´da şampiyon olmuşcasına büyük coşku yaşandı

Süper Lig´de kalan Malatyaspor için caddeler bayraklarla donatıldı
Belediye Başkanı Gürkan: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederimMALATYA / DHAMalatya´da Süper Lig´de kalmanın mutluluğu yaşanıyor. TFF´nin küme düşmeyi kaldırmasıyla birlikte Yeni Malatyaspor´a gönül veren taraftarlar şehir turu atarak kutlama yaptı. Futbolculardan Mina´nın evinin önüne giderek tezahüratlar yapan taraftarlar caddelere de bayrak astılar.
CUMHURBAŞKANI´NA TEŞEKKÜR
Taraftarların da bulunduğu bir açılışa katılan ve kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın aradığını açıklayan Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Cumhurbaşkanımız beni arayarak; yaşanan deprem ve salgın sürecinin Malatya´yı olumsuz etkilediğini, gidişatı etkilediğini, bundan sonraki süreçte daha dikkatli olunması gerektiği telkinlerinde bulundu" dedi
MALATYASPOR TARAFTARLARI AÇILIŞA RENK KATTI
Yeni Malatyaspor´un Süper Lig´de kalmasını kutlamak için cadde ve sokaklara çıkan taraftarlar, Tecde Kayalık Bölge Parkı'nın açılışına gelerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan´a teşekkür ettiler.
Tezahüratlarıyla açılışa renk katan taraftarlara kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyaspor´un Süper Lig´de kalmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etti. Başkan Gürkan yeni sezonda daha başarılı bir Malatyaspor İçin ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını da söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Şehrin bayraklarla donatılması
-Futbolcuların sevinci
-Taraftarların Mina´nın evine gitmesi
-Belediye Başkanı Gürkan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Malatya
2020-08-01 17:49:20
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