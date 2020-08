MHP'den kantin işletmecisi esnaflara destek çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Pandemi döneminde mağduriyet yaşayan kantin işletmecisi esnaflara destek istedi.

Malatya Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği’ne bağlı esnaflar, MHP Malatya İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, pandemi döneminde mağduriyet yaşadıklarını dile getirdiler.

MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, esnafların ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Ülke ve millet olarak her tarafı saran pandemi vesilesiyle yaşamakta olduğumuz bu zor günlerde şüphesiz ki toplumun her alanı olumsuz olarak etkilenmiştir. Yaşanan bu süreçte başta sağlık olmak üzere eğitim ve ticari faaliyetler gibi pek çok alanda ciddi aksaklıklar yaşanmaya devam etmektedir. Ticari faaliyetlerde pek çok sektör ciddi olarak etkilenip bu süreci en hafif bir şekilde atlatmaya çalışmaktadır. Bu anlamda özellikle ilimizde ve ülkemizde faaliyet gösteren kantin işletmelerinin de ciddi mağduriyetleri oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Malatya’da 2010 yılında faaliyetlerine Türkiye kantin işletmecileri esnaf dernekleri federasyonuna bağlı olarak başlayan Malatya Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği’ne bağlı esnafların bu zorlu korona virüs sürecinde ciddi mağduriyetler yaşadıklarına dikkat çeken Samanlı, “Pandemi süreci vesilesiyle kapatılan okullarda ticari faaliyetlerini sürdüren il genelinde ki yaklaşık 250 kantin işletmecisi kardeşimiz işsiz kalarak hiçbir yardım ve destek almadan yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır. 250 kantin işletmecisi, yanlarında çalışan personeller ve aileleri de dahil olmak üzere yaklaşık 5000 vatandaşımızın bu anlamda mağduriyeti söz konusudur. Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremi nedeni ile ilimizde 27 okul için yıkım kararı çıkmıştır yıkılan bu okulların yenileri yapılana kadar bu okullarda ki esnaf kardeşlerimiz işsiz kalmış olup hiçbir destekten ise faydalanamamışlardır. Yine kantin işletmecilerimiz bu süre zarfında Bağkur primleri , geçici vergileri, damga vergileri , belediyelerin almış oldukları çevre temizlik vergileri, odaların almış oldukları aidatlar ve muhasebe ücretlerinin devam etmesi ile ticari faaliyetlerini sürdüremeyen kantin işletmecisi vatandaşlarımız icralık duruma gelmişlerdir” dedi.

Kantin işletmecisi esnaflara bir an evvel gereken desteklerin verilmemesi durumunda pek çok esnafın yakın zamanda sözleşmelerini fesih ederek iflas etmek durumunda kalacaklarını bildiren Samanlı, “Bu anlamda yetkililerimizin bir an evvel kantin işletmecisi esnaflarımızın bu zor ve sıkıntılı durumlarına sessiz kalmayarak gereken adımların atılmasını ve kantin işletmecisi esnaflarımızın sorunlarının çözülerek bu zorlu pandemi sürecinin sona ermesini temenni ediyorum" diye konuştu.

