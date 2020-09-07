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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya 74 kavşaktan izleniyor

İHA

Malatya 74 kavşaktan izleniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi, Malatya trafiğinin sağlıklı akışında önemli görev üstleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezindeki 74 sinyalize kavşağı 7 gün 24 saat esasıyla tek merkezden yöneten Büyükşehir Belediyesinin, akılcı uygulamalarla da hem trafik akışına kolaylık hem de trafikteki araçların tasarruflu seyrini sağladığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Birimi Sorumlusu Muhammet Turan, Büyükşehir Trafik Kontrol Merkezinde 74 sinyalize kavşağın kontrolünü gerçekleştirdiklerini kaydetti. Amaçlarının trafikte can ve mal güvenliğini sağlayarak bekleme sürelerini minimize etmek olduğunu anlatan Turan, “Trafik Kontrol Merkezi’nde arkadaşlarımızla birlikte 7/24 esasıyla görev yürüterek insanlarımızın ulaşmak istedikleri yere en kısa sürede ulaştırmak için çalışıyoruz. 74 sinyalize kavşağımız var. Bunların 42’si akıllı dinamik kavşak, 14 tanesi sabit süreli, 10 tanesi yaya butonlu, 2 tanesi sabit flaş, 6 tanesi yeşil dalga sistemiyle çalışmaktadır” bilgisini verdi.

“Yüzde 14 kazanç sağlanıyor”
Akıllı dinamik kavşaklarla ilgili bilgi veren Turan, şunları kaydetti:
“Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi’ndeki sinyalizasyon cihazlarına minimum ve maksimum süreler tanımlıyoruz. Kameralarca trafikteki araçların sayımı tespit edilerek otomatik olarak sisteme aktarılıyor. Sistem de araç yoğunluğunu gördüğü anda bekleme süresini, tanımladığımız ölçüler içerisinde artırıp azaltabiliyor. Ayrıca trafik akışındaki aşırı yoğunluğa göre sinyalizasyona anlık olarak elle de müdahale yapabiliyoruz. Yoğun olan tarafa daha çok geçiş süresini anlık olarak tanımlayarak yolu boşaltabiliyoruz. Uzaktan kumanda ediliyor. Yerine gitmeye gerek kalmadığı için personel ve zamandan kazanılıyor. Hem trafik kontrol merkezimizde hem de cep telefonundan müdahalemizi gerçekleştirebiliyoruz. Böylece trafikteki araçların da bekleme süreleri azalarak yakıt tasarrufu ve daha az karbon salınımı ile çevreci bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Bu anlamda yüzde 14 oranında bir kazanç sağlanmış oluyor.”
Turan, Trafik Kontrol Merkezi bünyesindeki ekiplerin arızalara da müdahale ederek olası durumlarda sinyalizasyon sistemini hızlıca tekrar devreye aldıklarını belirtti. Ayrıca Turan, merkez bünyesinde yaptıkları çalışmalar arasında; sinyalizasyon sistemi kurulacak kavşak için önceden simülasyonlu olarak proje hazırladıklarını ve o doğrultuda sistemi kurduklarını anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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