Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı

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MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Eğnir Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Eğnir Mahallesi'nde rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan bir kişinin, yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından mahallenin giriş ve çıkış noktalarında, karantina hükümleri kapsamında jandarma tarafından önlem alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-10 10:38:45



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