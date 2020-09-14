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Düğünde halay çeken damat ve 6 kişiye 22 bin 260 lira ceza

DHA

Düğünde halay çeken damat ve 6 kişiye 22 bin 260 lira ceza


MALATYA, (DHA)MALATYA'da yapılan bir sokak düğününde halay çeken, aralarında damadın da bulunduğu 7 kişiye 22 bin 260 lira idari ceza uygulandı.
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi'nde Y.K.'nin sokak düğünü yaparak evlendiği ancak eğlence sırasında halay çekildiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Mahalleye giden jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde gerçekleştirilen düğünü sonlandırdı. Jandarma ayrıca düğünde, müzik eşliğinde halay çeken damat Y.K.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişiye, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten toplam 22 bin 260 lira idari para cezası kesti. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ
2020-09-14 09:45:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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