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MTÜ’nün merkez yerleşkesinin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

İHA

MTÜ’nün merkez yerleşkesinin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin (MTÜ) kuruluşunu 2 yıl önce gerçekleştirerek Malatya’ya kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitenin il merkezindeki ikinci merkez yerleşkesindeki YeşilyurtBeylerderesi’ndeki inşaatı 1 yılda tamamlanan ilk eğitim binasının açılışını da yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya programı kapsamında gerçekleştirilen toplu açılış törenine MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversite yöneticileri ve akademisyenler Yeşilyurt Yerleşkesinden online olarak katıldılar.
1 yılda tamamlandı
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malatya’ya kazandırıldığını kaydederek, “Burası Şehrimizin Batı girişinde bulunan üniversitemizin il merkezindeki ikinci yerleşkesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Takdirleriniz ve desteklerinizle Üniversitemiz Yeşilyurt Yerleşke alanı olarak belirlenen 496 dönüm alan içerisinde bugün ilk eğitim binamızı, Yeşilyurt Meslek yüksekokulunu hizmete alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği 2023 vizyonuna sahip, çağdaş yükseköğrenim faaliyetlerini gerçekleştirilebilecek, modern mimariye sahip olan bu binamız 1 yıl içinde tamamlandı. 13 adet derslik, 15 adet laboratuvar ve atölye, 1 amfi derslik, 36 adet ofis ile Sosyal hizmet alanlarının yer aldığı Yeşilyurt MYO binamız 16 milyon 165 bin TL’ye mal edilmiştir. Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu kompleksimiz iki bloktan oluşmaktadır. Yüksekokul binası 4 katlı olup, 6 bin 220 metrekare kapalı alana sahiptir. Meslek yüksekokulu kompleksimiz 40 dönüm peyzaj alanına sahiptir. 4 kilometre yürüyüş yolları, açık spor alanları bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.
3 binanın inşaatı sürüyor
Rektör Prof. Dr. Karabulut, YeşilyurtBeylerderesi Yerleşkesinde şuanda 1 eğitim tesisi ile birlikte Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi inşaatının ise devam ettiğini ve yakında 3 ayrı birimin daha bu yerleşkede hizmete gireceğini kaydetti.
Rektör Prof. Dr. Karabulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a MTÜ bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması nedeniyle de şükranlarını sunarak, kısa sürede Tıp Fakültesi binasının da açılışını yapmayı amaçladıklarını kaydetti.

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